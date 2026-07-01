В Воронеже и Иванове сотни домов лишились управляющих компаний

— Самый старый 1900 года постройки, а самый молодой — 1964-го. Все они уже давно подлежат сносу, а освободившаяся территория современной застройке. Дом по улице Загородной, в котором свеженькая крыша продавливает несущие конструкции и готова в любой момент обрушиться на головы жильцов, также входит в этот перечень. Принятие таких домов на обслуживание — непосильная ноша для любой, даже крупной УК. Привести их в мало-мальски пригодное для жилья состояние нереально. На наш взгляд, было бы справедливо для их обслуживания создать муниципальную УК. Но чиновники, с одной стороны, не хотят расселять целые ветхие кварталы, а с другой стороны — не хотят брать на себя ответственность за обслуживание таких домов, перекладывая ее на частный бизнес. Несколько примеров. Жителям домов на улицах Торпедо — Машиностроителей управление строительной политики предложило потерпеть как минимум три года для включения их квартала в проект комплексного развития территории. При этом не уверены, что полностью прогнившая система отопления дома № 74 по улице Машиностроителей выдержит такой срок, а жильцы дома № 30 по той же улице за этот период не задохнутся газом из-за полностью разрушенных оголовков вентиляционных каналов и частично разрушенной крыши. Руководителям УК предлагаем десять раз подумать, прежде чем брать на себя ответственность за эти здания…