В Воронеже и Иванове сотни домов лишились управляющих компаний

В двух регионах Центральной России за последнюю неделю было объявлено о переменах на рынке управления жильем. В Иванове из-под управления крупной УК — фирмы «Гарант-Сервис» — вывели 243 дома в связи с нареканиями к ее работе. В Воронеже аналогичная организация «Финмаринвест» сама подала заявление об отзыве лицензии, отправив в «свободное плавание» 238 многоэтажек.
В первом случае решение объяснили системными нарушениями, которые УК и прежде ставили на вид. Исправить их не удалось, и в службе государственной жилищной инспекции Ивановской области решили пойти на крайние меры.
В первом случае решение объяснили системными нарушениями, которые УК и прежде ставили на вид. Исправить их не удалось, и в службе государственной жилищной инспекции Ивановской области решили пойти на крайние меры.
— Повторные грубые нарушения лицензионных требований в течение года свидетельствуют о том, что компания продолжает подвергать риску жилищные права граждан. Мы будем и впредь жестко реагировать на подобные ситуации, вплоть до полного исключения недобросовестных управляющих компаний из жилищной сферы региона, — подчеркнула руководитель инспекции Наталья Кондакова.
Ранее на ООО «Гарант-Сервис» накладывали административные штрафы за ненадлежащую эксплуатацию зданий. Теперь жильцам 243 многоквартирных домов (а это более половины объектов, которые находятся в ведении фирмы) предстоит выбрать другую УК или другой способ управления. Пока смена власти не произойдет, старая компания должна будет обеспечивать качественное содержание жилья.
Повторные грубые нарушения свидетельствовали о том, что УК продолжала подвергать риску жилищные права граждан.
Стоит отметить, что номинально у организации, которая работает в отрасли почти 20 лет, в штате всего шесть сотрудников (такие данные за 2025 год можно обнаружить в сервисе проверки контрагентов Rusprofile). При этом есть несколько связанных фирм, зарегистрированных по тому же адресу. К «Гарант-Сервису» заявлен ряд исков от поставщиков коммунальных ресурсов на сумму около 20 миллионов рублей. Но и сама компания через суд пытается взыскать около пяти миллионов долгов за ЖКУ (накопленных в период 2022—2025 годов) с мэрии Иванова — очевидно, за находящиеся в домах неприватизированные квартиры.
Ранее в Ивановской области расширили полномочия госжилинспекции: специалисты могут прийти с внеплановой проверкой в случае, если у УК или ТСЖ есть долги перед ресурсоснабжающими компаниями в сумме более 300 тысяч рублей либо если они более трех месяцев подряд начисляют гражданам плату за тепло по нормативу, а не по показаниям счетчика. Как пояснили в службе ГЖИ Ивановской области, сами по себе эти факты не считаются доказанным нарушением, но сигнализируют о проблемах. Например, проверка по факту крупных долгов «позволит пресечь на ранней стадии нецелевое расходование средств жителей, не дожидаясь серьезных последствий — банкротства УК или отключения коммунальных ресурсов в доме». А ситуация с платой по нормативу (которая обычно выше, чем по счетчику) говорит о том, что управляющая организация долго не ремонтирует или не меняет неисправный прибор учета.
В Воронеже ООО «Финмаринвест» обратилось в госжилинспекцию, чтобы снять с себя ответственность за обслуживание всех 238 многоквартирных домов. Эта информация направлена в мэрию — чиновникам предстоит через конкурс выбрать новую УК или назначить временную. Пока же обязанности по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества несет «Финмаринвест».
Местный общественник, экс-координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта, учредитель АНО «Доброволец» Олег Вельможин обратил внимание на то, что в списке «осиротевших» домов — в основном старые, с признаками ветхости или аварийности:
— Самый старый 1900 года постройки, а самый молодой — 1964-го. Все они уже давно подлежат сносу, а освободившаяся территория современной застройке. Дом по улице Загородной, в котором свеженькая крыша продавливает несущие конструкции и готова в любой момент обрушиться на головы жильцов, также входит в этот перечень. Принятие таких домов на обслуживание — непосильная ноша для любой, даже крупной УК. Привести их в мало-мальски пригодное для жилья состояние нереально. На наш взгляд, было бы справедливо для их обслуживания создать муниципальную УК. Но чиновники, с одной стороны, не хотят расселять целые ветхие кварталы, а с другой стороны — не хотят брать на себя ответственность за обслуживание таких домов, перекладывая ее на частный бизнес. Несколько примеров. Жителям домов на улицах Торпедо — Машиностроителей управление строительной политики предложило потерпеть как минимум три года для включения их квартала в проект комплексного развития территории. При этом не уверены, что полностью прогнившая система отопления дома № 74 по улице Машиностроителей выдержит такой срок, а жильцы дома № 30 по той же улице за этот период не задохнутся газом из-за полностью разрушенных оголовков вентиляционных каналов и частично разрушенной крыши. Руководителям УК предлагаем десять раз подумать, прежде чем брать на себя ответственность за эти здания…