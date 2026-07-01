В Свердловской области впервые отмечают День ветеранов боевых действий

«1 июля мы чествуем героев нашей страны — ветеранов боевых действий. С глубоким уважением и благодарностью мы относимся ко всем, кто прошел испытания огнем в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии, в других районах вооруженных конфликтов, кто сегодня защищает интересы Родины в ходе специальной военной операции. Воинские подвиги уральцев бессмертны. Это часть героической летописи современной России», — сказал глава региона.