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В Свердловской области впервые отмечают День ветеранов боевых действий

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к уральцам в связи с Днем ветеранов боевых действий, сообщили в департаменте информационной политики региона. Эта дата отмечается на Среднем Урале впервые.

Источник: Коммерсантъ

«1 июля мы чествуем героев нашей страны — ветеранов боевых действий. С глубоким уважением и благодарностью мы относимся ко всем, кто прошел испытания огнем в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии, в других районах вооруженных конфликтов, кто сегодня защищает интересы Родины в ходе специальной военной операции. Воинские подвиги уральцев бессмертны. Это часть героической летописи современной России», — сказал глава региона.

Денис Паслер отметил, что тысячи уральцев внесли весомый вклад в обеспечение национальной безопасности, а в мирной жизни занимаются общественной и волонтерской деятельностью. Он также пожелал ветеранам боевых действий крепкого здоровья на долгие годы, благополучия и добра, новых успехов в благородном служении Отечеству.

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