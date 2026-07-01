В Красноярске 1 июля ввели режим «черного неба»

С 19:00 1 июля на территории Красноярска, Норильска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска, поселка Солнечный и в других округах края начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Как сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над населенными пунктами до 19:00 2 июля.
В этот период организации должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сообщить о нарушениях можно по телефону министерства экологии: 8−800−20−11−116.
В Красноярском крае с начала 2026 года режим НМУ длился 141 дней, тогда как за первое полугодие 2025-го — всего 41. Министр экологии пояснил, что такое заметное увеличение цифр связано с изменением нормативной базы.