От компьютерных программ до медовухи: какие ГОСТы заработают в июле

Так, с 30 июля вступает в силу ГОСТ на качество программного обеспечения. Он предназначен для заказчиков, поставщиков и всех тех, кто разрабатывает и сопровождает программные средства и автоматизированные системы. ГОСТ содержит требования к скорости обработки данных программами, их адаптируемости и другим характеристикам.