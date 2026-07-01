Максим Траньков после смерти своего тренера дал совет всем парникам мира

Совет всем парникам мира после смерти своего тренера Артура Дмитриева дал двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Максим Траньков, сообщает sports.ru.
«Прощай, легенда… Всем парникам мира советую пересмотреть Олимпиады Артура. Это очень важно… Поэтому Артур и уникален. И не думаю, что кто-то повторит его путь. Прощай кумир, легенда и тренер… И как бы там не было… Мой тренер, спасибо за все!» — цитирует Транькова Spors.ru.
58-летний Дмитриев скончался в московской больнице, куда его экстренно госпитализировали со сборов в Орле с сердечным приступом. Несмотря на все усилия врачей, спасти известного тренера и выдающегося фигуриста не удалось.
Артур Дмитриев вошёл в историю как единственный фигурист, ставший двукратным олимпийским чемпионом в парном катании с разными партнёршами. В 1992 году он завоевал олимпийское золото в дуэте с Натальей Мишкутёнок, а в 1998-м — с Оксаной Казаковой.
Максим Траньков тренировался у него в Санкт-Петербурге с Марией Мухортовой после переезда в Северную столицу из Перми. Траньков и Мухортова были чемпионами мира среди юниоров, а также неоднократными призёрами чемпионатов Европы. Олимпийским чемпионом Траньков стал в паре с Татьяной Волосожар.
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