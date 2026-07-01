Максим Траньков после смерти своего тренера дал совет всем парникам мира

«Прощай, легенда… Всем парникам мира советую пересмотреть Олимпиады Артура. Это очень важно… Поэтому Артур и уникален. И не думаю, что кто-то повторит его путь. Прощай кумир, легенда и тренер… И как бы там не было… Мой тренер, спасибо за все!» — цитирует Транькова Spors.ru.