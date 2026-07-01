Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Траньков после смерти своего тренера дал совет всем парникам мира

Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни от сердечного приступа.

Совет всем парникам мира после смерти своего тренера Артура Дмитриева дал двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Максим Траньков, сообщает sports.ru.

«Прощай, легенда… Всем парникам мира советую пересмотреть Олимпиады Артура. Это очень важно… Поэтому Артур и уникален. И не думаю, что кто-то повторит его путь. Прощай кумир, легенда и тренер… И как бы там не было… Мой тренер, спасибо за все!» — цитирует Транькова Spors.ru.

58-летний Дмитриев скончался в московской больнице, куда его экстренно госпитализировали со сборов в Орле с сердечным приступом. Несмотря на все усилия врачей, спасти известного тренера и выдающегося фигуриста не удалось.

Артур Дмитриев вошёл в историю как единственный фигурист, ставший двукратным олимпийским чемпионом в парном катании с разными партнёршами. В 1992 году он завоевал олимпийское золото в дуэте с Натальей Мишкутёнок, а в 1998-м — с Оксаной Казаковой.

Максим Траньков тренировался у него в Санкт-Петербурге с Марией Мухортовой после переезда в Северную столицу из Перми. Траньков и Мухортова были чемпионами мира среди юниоров, а также неоднократными призёрами чемпионатов Европы. Олимпийским чемпионом Траньков стал в паре с Татьяной Волосожар.

Ранее сайт опубликовал материал «Топ-5 фактов к юбилею Татьяны Волосожар».