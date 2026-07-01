Как Тула на один день стала свадебной столицей России

И все же главным местом свадебного марафона стал Тульский кремль. Его древние стены, пережившие многое более чем за 500-летнюю историю, еще ни разу не видели такого количества свадеб в один день. Церемонии бракосочетания, начавшись в полночь, проходили практически непрерывно все 24 часа. Для молодоженов везде организовали тематические фотозоны, на которых у фотографов был свой «марафон» — кадр за кадром. Работали интерактивные площадки, проходили мастер-классы, а еще стартовала беспрецедентная акция — розыгрыш двухкомнатной квартиры. Испытать удачу могут молодожены, вступившие в законный брак 26 июня и родившие ребенка до 7 июля 2027 года. Розыгрыш жилья среди участников акции «Скажи “ДА” в Туле» пройдет через год — 8 июля 2027 года, в День семьи, любви и верности.