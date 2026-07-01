Как Тула на один день стала свадебной столицей России

Более 400 пар из 36 регионов России поженились в течение одного дня в Туле. В красивую дату — 26.06.26 — в регионе прошла акция «Скажи “ДА”. В этот день зарегистрировать брак можно было круглосуточно. И то самое заветное “да” прозвучало на Тульской земле много-много раз за сутки.
Марафон бракосочетаний стартовал в 00.01. Его открыли Кирилл и Алена. Они стали первой парой, которую расписали в Тульском кремле. «Мы просто узнали, что, оказывается, можно зарегистрировать брак ровно в полночь. И подумали, что это волшебное время. Так и подали заявление», — рассказали молодожены.
К утру, когда загсы обычно только открываются, в Туле союзы зарегистрировали уже более 30 молодых людей. В областном центре помимо территории кремля ключевыми локациями свадебного марафона стали местный отель и Тульский областной центр молодежи. Выездные площадки были также в Богородицком, Дубенском, Кимовском районах и других муниципалитетах. И конечно же, регистрации брака проходили в отделах загс.
И все же главным местом свадебного марафона стал Тульский кремль. Его древние стены, пережившие многое более чем за 500-летнюю историю, еще ни разу не видели такого количества свадеб в один день. Церемонии бракосочетания, начавшись в полночь, проходили практически непрерывно все 24 часа. Для молодоженов везде организовали тематические фотозоны, на которых у фотографов был свой «марафон» — кадр за кадром. Работали интерактивные площадки, проходили мастер-классы, а еще стартовала беспрецедентная акция — розыгрыш двухкомнатной квартиры. Испытать удачу могут молодожены, вступившие в законный брак 26 июня и родившие ребенка до 7 июля 2027 года. Розыгрыш жилья среди участников акции «Скажи “ДА” в Туле» пройдет через год — 8 июля 2027 года, в День семьи, любви и верности.
«Сегодня Тульская область стала большой и яркой свадебной столицей России. Среди молодоженов — жители 36 регионов нашей страны. Для нас это большая честь. Тула стала местом, куда приезжают не только за впечатлениями, но и за началом новой жизни. Очень символично, что именно в Тульском кремле — месте с большой историей — сегодня рождаются новые семьи», — отметили организаторы мероприятия.
Бракосочетания, начавшись в полночь, проходили практически непрерывно все 24 часа.
В середине дня десятки новоиспеченных семейных пар исполнили на площади около Успенского собора свадебный вальс. По традиции вступившие в брак отламывали на счастье куски огромного каравая, который испек для них один из тульских предпринимателей. А также стали участниками флешмоба «Скажи “ДА!”. Еще при поддержке модельного агентства состоялось дефиле свадебных и праздничных коллекций тульских дизайнеров. В показе принимали участие в том числе и невесты, вступающие в брак.
А в 23.30 для тех, кто хотел попасть в сказку в первый день совместной жизни, в Тульском областном центре молодежи состоялась театрализованная «Сказочная свадьба». Это была уж совсем необычная церемония со скоморохами и благословением от Царя Салтана, клятвами верности и обрядом зажжения семейного очага, с народными песнями и плясками. Словом, официальная церемония бракосочетания превратилась в красивый спектакль — трогательный и забавный одновременно.
Тем временем.
Влюбленная пара из Воронежской области примет участие в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который пройдет 8 и 9 июля в НЦ «Россия». Здесь более 100 пар из разных регионов страны станут главными героями торжественной церемонии единовременной регистрации брака в День семьи, любви и верности. Сергей Чуприна и Ульяна Крамаренко из Воронежа тоже решили присоединиться к Всероссийскому свадебному фестивалю и заключить брак на площадке мероприятия.