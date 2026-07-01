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Хабаровчан 4 июля приглашают на концерт «Под звёздным небом»

В Доме народного творчества выступит Алина Гром.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске 4 июля пройдет концерт «Под звездным небом» с участием артистки Алины Гром. Местом встречи гостей и участников мероприятия станет гостиная «Все музы — в гости к нам!» в Доме народного творчества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Удивлять хабаровчан Алина Гром будет сольным вокалом и пронзительной скрипкой.

— На вечере снова выступит Алина Гром — артистка, которая умеет с первых аккордов захватить внимание публики и подарить море ярких эмоций. Ее харизма, искренность и жизнелюбие мгновенно объединяют зал, создавая уютную обстановку, где каждый чувствует себя желанным гостем, — рассказали в Доме народного творчества.

Однако артистка будет не одна, а со своей командой. Так, Александр Вилязов сыграет на гитаре, а Виктория Осиновская — на пианино.

Ранее в Доме народного творчества прошла 224-я акустическая встреча «Твой выход, дебютант». На сцене уже знакомой многим гостиной «Все музы — в гости к нам» смогли выступить музыканты, до этого не показывавшие свое творчество.