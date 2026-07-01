Хабаровчан 4 июля приглашают на концерт «Под звёздным небом»

— На вечере снова выступит Алина Гром — артистка, которая умеет с первых аккордов захватить внимание публики и подарить море ярких эмоций. Ее харизма, искренность и жизнелюбие мгновенно объединяют зал, создавая уютную обстановку, где каждый чувствует себя желанным гостем, — рассказали в Доме народного творчества.