В Прикамье на Чусовой ливневый паводок оказался сильнее весеннего половодья

Власти также отметили, что исток Чусовой находится в Свердловской области, где, как и на востоке Пермского края, на протяжении последних недель идут сильные дожди. В частности, ГИС-центр ПГНИУ сообщает о сильном паводке в городе Нижние Серги в Свердловской области.