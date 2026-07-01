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В Аяно-Майском районе Хабаровского края улучшили связь и интернет

Демешин напомнил о поручении по связи и отчитался о результатах: скорость интернета выросла, готовят новые точки доступа и оборудование для севера.

В Аяно-Майском районе Хабаровского края улучшено качество связи и доступа в интернет. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём МАХ-канале, подчеркнув, что работа велась в рамках ранее данных поручений.

«Ранее давал поручение минцифры края обеспечить район радиостанциями и улучшить качество интернета до 1 июля. Сегодня профильное ведомство отчиталось», — отметил глава региона.

По его словам, оператор сотовой связи оптимизировал работу действующего спутникового канала, благодаря чему выросла скорость интернета. Это, как уточняется, позволило жителям стабильнее пользоваться онлайн-банками, порталом «Госуслуги» и электронной почтой.

«Оператор сотовой связи оптимизировал работу действующего спутникового канала. Скорость интернета увеличилась, теперь люди могут беспрепятственно пользоваться онлайн-банками, порталом “Госуслуги”, электронной почтой», — говорится в сообщении.

Отдельно губернатор сообщил о поставках оборудования для удалённых территорий.

«Заключены госконтракты на поставку радиостанций “Эрэл-4” в оленеводческие бригады, они появятся к середине июля», — отметил он.

Также, по его словам, специалисты минцифры провели обучение жителей района по снижению нагрузки на спутниковый канал.

«Специалисты минцифры провели обучение жителей района — рассказали и показали, как снизить повышенную нагрузку на спутниковый канал, сократив расход трафика», — сообщил Демешин.

Кроме того, инженеры обследовали территорию в селе Аян для размещения будущих точек Wi-Fi.

«Инженеры провели обследование и выбрали в селе Аян площадки для размещения точек доступа Wi-Fi. В третьем квартале 2026 года они станут доступны для всех жителей», — добавил губернатор.