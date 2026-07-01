В Аяно-Майском районе Хабаровского края улучшили связь и интернет

В Аяно-Майском районе Хабаровского края улучшено качество связи и доступа в интернет. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём МАХ-канале, подчеркнув, что работа велась в рамках ранее данных поручений.
«Ранее давал поручение минцифры края обеспечить район радиостанциями и улучшить качество интернета до 1 июля. Сегодня профильное ведомство отчиталось», — отметил глава региона.
По его словам, оператор сотовой связи оптимизировал работу действующего спутникового канала, благодаря чему выросла скорость интернета. Это, как уточняется, позволило жителям стабильнее пользоваться онлайн-банками, порталом «Госуслуги» и электронной почтой.
«Оператор сотовой связи оптимизировал работу действующего спутникового канала. Скорость интернета увеличилась, теперь люди могут беспрепятственно пользоваться онлайн-банками, порталом “Госуслуги”, электронной почтой», — говорится в сообщении.
Отдельно губернатор сообщил о поставках оборудования для удалённых территорий.
«Заключены госконтракты на поставку радиостанций “Эрэл-4” в оленеводческие бригады, они появятся к середине июля», — отметил он.
Также, по его словам, специалисты минцифры провели обучение жителей района по снижению нагрузки на спутниковый канал.
«Специалисты минцифры провели обучение жителей района — рассказали и показали, как снизить повышенную нагрузку на спутниковый канал, сократив расход трафика», — сообщил Демешин.
Кроме того, инженеры обследовали территорию в селе Аян для размещения будущих точек Wi-Fi.
«Инженеры провели обследование и выбрали в селе Аян площадки для размещения точек доступа Wi-Fi. В третьем квартале 2026 года они станут доступны для всех жителей», — добавил губернатор.