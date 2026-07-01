Арт-форум в Воронеже завершился прозой Пушкина и ритмами Африки

— Для меня «Повести Белкина» — настольная книга, постоянно ее перечитываю, она меня как-то гармонизирует. И раньше я не думал о том, что ее можно поставить на сцене. Потом несколько лет собирал на досуге эту историю из четырех частей, захотелось ее уже реализовать. Нужен был связующий момент, большой красивый русский образ. И в какой-то момент он нашелся — это три сосны, в которых наши герои блуждают и находят друг друга. Моя супруга напомнила, что у Пушкина в стихотворении тоже есть три сосны. Мне показалось, это хороший знак, — пояснил Анатолий Шульев. — Вообще «Повести…» — про знаки, про то, что Вселенная — живое существо, которое действует в зависимости от того, как ты к себе относишься, как думаешь про себя. Посмотрите на героев: кто-то жил желанием отомстить, кто-то в глубине души презирал себя и потому получил презрение от дочери…