Арт-форум в Воронеже завершился прозой Пушкина и ритмами Африки

Музыка трех континентов прозвучала на дне мелового карьера в Белом колодце в последний день XV Платоновского фестиваля. Группы из Башкирии, Мексики и Конго порадовали воронежцев сочными песнями, где фольклорные мотивы и традиционные ритмы сочетались с роком, фанком и электроникой. Горловое пение под курай и кобыз, зажигательные барабаны и композиции в духе «Ленинграда» заставили две тысячи зрителей покачиваться в танце и прыгать на песке до вечера.
За несколько дней до концерта завершилась и театральная программа арт-форума, который проходил в Воронеже весь июнь. Под занавес приберегли самый масштабный спектакль — «Повести Пушкина» — созданный в 2024-м новым главным режиссером Вахтанговского театра Анатолием Шульевым. По его признанию, эта работа имела и личный смысл: обозначить переход в новую труппу, соединить ее прошлое, настоящее и будущее, связать три поколения актеров. Обозначить преемственность.
Для этого как нельзя лучше подходила классика (хотя в целом время не располагает к тому, чтобы ее ставить, — хрестоматийные пьесы «подустали» от интерпретаций, считает постановщик). Выбор пал на короткие повести — о любви и игре в любовь, гордыне и смирении, отчаянии и надежде на прощение. На сборник, в котором у Пушкина все решает его величество случай.
— Для меня «Повести Белкина» — настольная книга, постоянно ее перечитываю, она меня как-то гармонизирует. И раньше я не думал о том, что ее можно поставить на сцене. Потом несколько лет собирал на досуге эту историю из четырех частей, захотелось ее уже реализовать. Нужен был связующий момент, большой красивый русский образ. И в какой-то момент он нашелся — это три сосны, в которых наши герои блуждают и находят друг друга. Моя супруга напомнила, что у Пушкина в стихотворении тоже есть три сосны. Мне показалось, это хороший знак, — пояснил Анатолий Шульев. — Вообще «Повести…» — про знаки, про то, что Вселенная — живое существо, которое действует в зависимости от того, как ты к себе относишься, как думаешь про себя. Посмотрите на героев: кто-то жил желанием отомстить, кто-то в глубине души презирал себя и потому получил презрение от дочери…
Для внешне простого, ясного, прозрачного языка пушкинской прозы режиссер и сценограф максим Обрезков постарались найти подобающую форму. Силуэты героев то и дело попадают в контровой свет, становясь похожими на книжную графику или почеркушки поэта на полях рукописей. На сцене много воздуха, декораций (кроме тех самых сосен) почти нет — все перемены места отмечены цветом фона. Перед публикой сменяют друг друга лето («Барышня-крестьянка»), осень (Выстрел«), зима (“Метель”) — пока к концу “Станционного смотрителя” не наступает, наконец, весна. Вопреки стуже, сковавшей отношения между самыми близкими людьми, вопреки отчаянию и даже смерти.
Платоновский фестиваль, несмотря на все трудности, сумел сохранить международный статус.
— Самое холодное и темное время суток настает под утро. И весной может выпасть снег, когда мы его совсем не ждем. И бывает такая слякотная погода тяжелая, что кажется, уже невозможно терпеть, до того от зимы все устали. А потом вдруг наступает тепло. И мы понимаем, что рано или поздно заканчивается и зима, даже самая длинная, и ночь, даже самая темная, — размышляет режиссер. — У каждого человека хотя бы раз бывает катастрофа, когда кажется, что конец настал, больше не жить надо. Важно напоминать друг другу, что жизнь свое возьмет…
Диалогом с классикой, но уже ХХ века, стала на фестивале и «платоновская программа». В 2026 году в нее вошло два спектакля режиссеров, которые помогли воронежцам освежить взгляд на творчество знаменитого земляка. Андрей Платонов с его заковыристыми фразами и необычными сюжетами остается одним из самых недооцененных русских писателей.
Тем не менее его творчество становится актуальным именно сейчас, уверены в «Обществе любителей одного узкоколейного паровоза». Театральный проект с таким названием, взятым из записных книжек Платонова, существует в Сергиевом Посаде. Выпускает спектакли, которые идут то в квартирах, то на улицах, то на теннисном корте или в заброшенном амбаре. Для фестиваля выбрали «Цветок на земле» — тихое действо, где персонажей порождает луч, бегущий по фанерному листу, а уходящий в небытие старик успевает передать внуку, что самое главное в мире — «из смерти делать жизнь».
— Мне кажется, Платонов суперсовременен — в нем есть и постмодерн, и метамодерн… Он в тренде, если грубым языком говорить. Он подвигает любого человека искусства к непростому, небанальному выражению сложного мира, — подчеркнула режиссер Ирина Криворукова.
Ее коллега из Москвы, Филипп Гуревич, тоже питает к писателю давнюю любовь. Приехав в Краснодар на театральную лабораторию, он подготовил эскиз спектакля по рассказу «Фро». Из всех текстов Платонова этот, возможно, имеет самую счастливую сценическую судьбу. За 15 лет фестиваля воронежцы увидели не один десяток его версий. В кубанской постановке нет и намеков на советский быт, советский фон жизни. Герои танцуют под Voyage, Voyage и носят светские наряды, залом ожидания и железнодорожными путями оказывается пустой зрительный зал (публика рассажена на сцене). Здесь неважно, на кого учится Фрося и что будет строить на Дальнем Востоке ее муж Федор. Важны несовпадения: супруги могут по-настоящему совпасть, войти в резонанс лишь на краткий миг, а ослепленная любовью и тоской женщина оказывается невосприимчивой к душевной боли других людей — хоть полузнакомых товарок, хоть родного отца.
Платоновский фестиваль, несмотря на растущую ограниченность в средствах и трудности с логистикой, сумел сохранить международный статус. В театральной части гостями стали артисты из Колумбии с постановкой о психическом расстройстве, которого никто не замечает, в музыкальной — помимо участников финального шоу — венгерское джаз-трио Петера Сарика с фолк-певицей Косикой. По подсчетам организаторов, все события собрали около 45 тысяч зрителей.