Токаев объявил о начале новой эры в истории Казахстана

С вступлением в силу новой конституции Казахстана 1 июля 2026 года в стране начнется перестройка политической системы страны. Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации», — отметил политик.
Токаев добавил, что страна начнет кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства.
17 марта 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую конституцию республики и указ о мерах по ее реализации.
До этого президент РФ Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю успешного проведения референдума по новой конституции.