Воронежская область экспортировала 390 тонн шампиньонов и 143 тонны кабачков

Всего же география сбыта охватила 26 государств, а совокупный тоннаж превысил 111,3 тысяч тонн. При этом структура вывоза сместилась в сторону продуктов переработки: львиную долю занял жом сахарной свеклы (28,4 тысяч тонн), востребованный в КНР для кормовой базы животноводства. На втором месте — шрот и масло из семян подсолнечника (18,6 тысяч тонн).