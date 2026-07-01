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Вендинговые автоматы с едой и напитками появятся в школах Беларуси с 1 сентября

Минобразования сказало про вендинговые автоматы с едой и напитками в белорусских школах.

Источник: Комсомольская правда

Вендинговые автоматы с едой и напитками появятся в школах Беларуси с 1 сентября. Подробности озвучил заместитель министра образования Владимир Долженков, передает БелТА.

С начала учебного года в школах будут установлены вендинговые автоматы с едой и напитками, которые разрешены для детей. Преимущественно, продукция будет белорусская.

Как уточнил Долженков, с 1 сентября 2026 года намерены снять все ограничения на продажу продукции в буфетах школ.

— Все, что можно детям с точки зрения диетиков, будет разрешено, но с предпочтением отечественным продуктам, — пояснил замминистра образования.

Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич назвала три главных требования к школьному питанию.

Ранее правительство Беларуси рассказало о появлении полуфабрикатов в школьном питании.

Кстати, «Беллегпром» сказал об изменениях школьной формы в Беларуси.