Вендинговые автоматы с едой и напитками появятся в школах Беларуси с 1 сентября. Подробности озвучил заместитель министра образования Владимир Долженков, передает БелТА.
С начала учебного года в школах будут установлены вендинговые автоматы с едой и напитками, которые разрешены для детей. Преимущественно, продукция будет белорусская.
Как уточнил Долженков, с 1 сентября 2026 года намерены снять все ограничения на продажу продукции в буфетах школ.
— Все, что можно детям с точки зрения диетиков, будет разрешено, но с предпочтением отечественным продуктам, — пояснил замминистра образования.
Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич назвала три главных требования к школьному питанию.
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