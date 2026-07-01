В Хабаровске нашли пропавшего 6-летнего мальчика

По словам представителей отряда, на момент начала поисков подросток мог передвигаться на велосипеде, а также указывалось, что ему может требоваться медицинская помощь. Младший мальчик был описан как ребёнок ростом около 130 сантиметров, с тёмными волосами и карими глазами.