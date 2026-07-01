В Хабаровске нашли пропавшего 6-летнего мальчика

В Хабаровске найден 6-летний мальчик, которого ранее разыскивали вместе с 14-летним подростком. Об этом сообщила руководитель ДПСО «Лига Спас» в Хабаровске Ольга Щукина в кратком комментарии, отметив, что подробности обнаружения пока не раскрываются.
Речь идёт о детях, пропавших 30 июня. Ранее поисково-спасательный отряд «Лига Спас» сообщал о розыске 14-летнего Кирилла Дубоделова и 6-летнего Андрея. Они могли находиться как вместе, так и по отдельности, в разных районах города.
По словам представителей отряда, на момент начала поисков подросток мог передвигаться на велосипеде, а также указывалось, что ему может требоваться медицинская помощь. Младший мальчик был описан как ребёнок ростом около 130 сантиметров, с тёмными волосами и карими глазами.
Сейчас известно, что шестилетний Андрей найден. По словам Ольги Щукиной, информация уточняется, дополнительные детали пока не сообщаются.
Поиски 14-летнего Кирилла продолжаются. Информация о его возможном местонахождении по-прежнему актуальна.