Более половины ростовчан регулярно перерабатывают

В Ростове-на-Дону аналитики провели опрос и узнали, какое количество горожан регулярно работает сверх нормы. Оказалось, что больше половины трудоустроенных граждан постоянно перерабатывают. И только каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени.