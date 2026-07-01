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Госуслуги за границей начнет предоставлять МФЦ Нижегородской области

В перечень стран, участвующих в проекте, вошли 12 государств.

МФЦ Нижегородской области выступит в роли оператора экспериментального проекта, призванного обеспечить доступ россиян, проживающих за границей, к государственным услугам. О запуске инициативы проинформировал заместитель губернатора региона Егор Поляков.

Старт пилотного этапа намечен на 1 июля. В перечень стран, участвующих в проекте, вошли 12 государств: Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, ОАЭ, Сербия, Турция и Узбекистан. Для граждан РФ, находящихся на территории этих стран, будет доступен спектр услуг, аналогичный функционалу российских многофункциональных центров.

С помощью электронных подписей пользователи смогут удостоверять юридическую силу документов. Далее, посредством интегрированного сервиса «Госуслуги», станет возможным оформление ряда услуг — в том числе открытие банковских счетов и получение SIM‑карт. Как пояснил Егор Поляков, эти механизмы призваны упростить взаимодействие граждан с государственными структурами.

Цель эксперимента — апробация новых технологических и организационных решений в соответствии с действующим законодательством. В реализации проекта задействованы Россотрудничество, Ростех, АО «Аналитический Центр», МИД и ТАСС.

Особая функция в рамках этой федеральной инициативы закреплена за МФЦ Нижегородской области: центр будет принимать от российских граждан, находящихся за рубежом, заявления на оформление СНИЛС — документа, являющегося обязательным для доступа к госуслугам. Кроме того, МФЦ обеспечит предоставление сервисов по модели «единого окна» на международном уровне, подчеркнул замгубернатора.

Ранее нижегородскую карту жителя разрешили использовать вместо ключа для домофона.

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