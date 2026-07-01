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Автором лучшего гола группового этапа ЧМ-2026 стал форвард Эльдор Шомуродов

Лучший гол на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года забил форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили на сайте ФИФА.

Лучший гол на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года забил форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили на сайте ФИФА.

— Узбекский капитан Эльдор Шомуродов считается одним из лучших игроков своей страны, и 31-летний игрок теперь завоевал высшие награды на первом этапе голосования за награду Hyundai Goal of the Tournament, — говорится в материале.

Он забил гол во время матча команды против ДР Конго на последнем групповом этапе Узбекистана в Атланте 27 июня.

23 июня сборная Португалии разгромила национальную команду Узбекистана на чемпионате мира 2026 года со счетом 5:0. Нападающий португальской команды Криштиану Роналду в рамках встречи оформил дубль.

Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил голы на шести чемпионатах мира. Сборная Португалии оказалась в группе K, где в решающем матче группового этапа 28 июня встретилась с Колумбией.

При этом бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что аргентинский футболист Лионель Месси возглавит список лучших бомбардиров ЧМ после мундиаля.