В Красноярском крае утвердили Демографический стандарт

В Красноярском крае утвердили региональный Демографический стандарт. Документ приняли на заседании правительства края. В правительстве отмечают, что один из главных демографических вызовов сейчас — снижение рождаемости. Среди причин называют последствия демографических волн, изменение отношения молодежи к созданию семьи и концентрацию населения в крупных городах, где уровень рождаемости обычно ниже. Ключевыми задачами нового стандарта стали создание стимулов для рождения и воспитания детей, поддержка семьи на разных этапах жизни, укрепление здоровья жителей и повышение качества жизни поколений. Документ вводит единые критерии семейноцентричности. Они касаются доступности услуг для семей с детьми, наличия зон отдыха, колясочных, удобной навигации, санитарно-бытовой инфраструктуры, мер социальной и материальной поддержки, а также семейно-ориентированных условий у работодателей и в образовательных организациях. Заместитель председателя правительства края Алена Миронова отметила, что важной частью стандарта стал план внедрения этих принципов. В регионе планируют разрабатывать образовательные программы для студентов по теме семейной политики, обмениваться практиками с другими субъектами и ежегодно проводить большой демографический форум. Также в крае готовят Корпоративный демографический стандарт, который должен помочь шире вовлекать предприятия в поддержку семей через собственные программы. Появление Демографического стандарта — это итог большой работы с участием практически всех краевых министерств и ведомств. Теперь главное — так же сообща, приступить к его реализации с формированием новой логики управления, когда каждое решение, от градостроительства до бюджетного планирования — оценивается через призму благополучия семьи, — подытожил председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев. Напомним, что в Красноярском крае уменьшилось количество родителей, лишенных прав.