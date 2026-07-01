Челябинцев предупреждают о перебоях со связью и интернетом 1 июля

Жителей Челябинска и области предупреждают о возможных сбоях мобильной связи и интернета. В среду, 1 июля 2026 года, в регионе ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в правительстве Южного Урала.
По информации властей, угроза атаки БПЛА действует с 10 часов 05 минут по местному времени. В связи с повышенными мерами безопасности запрещена любая съемка беспилотников и работы противовоздушной обороны.
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