Владимир Касютин: Медиа, которые занимаются проблемами людей, будут востребованы

Дальневосточный медиафорум (12+) пройдет 23−24 июля 2026 года в Хабаровске (нулевой день — 22 июля), среди приглашенных экспертов форума — секретарь Союза журналистов России, редактор журнала «Журналистика и медиарынок» (12+) Владимир Касютин.
Организатором Дальневосточного Медиафорума выступает Правительство Хабаровского края, Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края, при поддержке Хабаровского, Приморского отделений Союза журналистов России.
— Последние две недели был на разных образовательных площадках Красноярского, Алтайского краев. До этого был в Ярославле, в этом году побывал на медиасаммите в Бирбиджане ходил ещё один форум. Я заметил, что на развитие медиа в разных регионах влияет масса факторов. Один из важнейших — государственное участие в поддержке СМИ, особенности информационной политики и, конечно, экономика региона в целом. Влияет протяженность субъекта и плотность населения: проще работать на густонаселенной территории где-нибудь на юге или в центре России, чем в Сибири и в некоторых дальневосточных регионах, — поделился с ИА AmurMedia Владимир Касютин. — У меня есть ощущение, что чем дальше на восток, тем меньше государственные субсидии для разных видов медиа. Почему так складывается, сказать сложно. Но если сравнить условную Воронежскую, Челябинскую области с Дальним Восток, увидим, что в центральной части работать легче.
По мнению эксперта, отраслевые форумы дают некий «эволюционный» толчок к развитию СМИ: журналистам как воздух необходимо общение с коллегами из других регионов, обмен мыслями, темами, ощущениями. Особенно это важно в период, когда аудитория по разных причинам уходит с площадок официальных СМИ.
— Часть аудитории по-прежнему заинтересована в проверенной, сконцентрированной на одном ресурсе информации. Кстати, в связи с этим на Донбассе, в Луганске переживают ренессанс газеты — там печатная продукция очень достойного качества и востребована у людей. Но в массе своей, как мне кажется, аудитория вообще прекратила потреблять продукцию, произведенную профессиональными журналистами — ушла в соцсети в поисках развлечений, — констатировал Владимир Касютин.
Серьезным вызовом для профессиональных медиа становится ИИ-контент. Нейросети, отметил Владимир Леонидович, создают иллюзию того, что любой может производить любой контент — от музыки и песен до статей и иллюстраций.
— Но это иллюзия. Нейросеть не сможет поговорить с другим человеком, не сможет проникнуться его проблемами, не сможет выдать действительно трогающий текст или пронзительный фоторепортаж. Это могут только люди. И те медиа, которые занимаются проблемами людей, будут востребованы, — подчеркнул эксперт.
Архитектура программы Дальневосточного Медиафорума (12+) состоит из пяти ключевых тематических блоков, в рамках которых на площадке ведущего события медиаотрасли Дальнего Востока пройдут десятки дискуссий, лекций, мастер-классов и творческих встреч, сообщили ИА AmurMedia в оргкомитете форума. Участниками предстоящего события станут представители органов региональной власти, предпринимательского сообщества Хабаровского края, журналисты федеральных и зарубежных изданий, СМИ регионов Дальнего Востока, ведущие отраслевые эксперты России. Также среди участников ДВ Медиафорума — пресс-секретари и PR-специалисты, создатели контента для госструктур (сотрудники госпабликов), студенты и школьники, выбравшие медисферу в качестве будущей профессии.