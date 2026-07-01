Владимир Касютин: Медиа, которые занимаются проблемами людей, будут востребованы

— Последние две недели был на разных образовательных площадках Красноярского, Алтайского краев. До этого был в Ярославле, в этом году побывал на медиасаммите в Бирбиджане ходил ещё один форум. Я заметил, что на развитие медиа в разных регионах влияет масса факторов. Один из важнейших — государственное участие в поддержке СМИ, особенности информационной политики и, конечно, экономика региона в целом. Влияет протяженность субъекта и плотность населения: проще работать на густонаселенной территории где-нибудь на юге или в центре России, чем в Сибири и в некоторых дальневосточных регионах, — поделился с ИА AmurMedia Владимир Касютин. — У меня есть ощущение, что чем дальше на восток, тем меньше государственные субсидии для разных видов медиа. Почему так складывается, сказать сложно. Но если сравнить условную Воронежскую, Челябинскую области с Дальним Восток, увидим, что в центральной части работать легче.