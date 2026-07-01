В школах Башкирии начнут изучать новый предмет

В министерстве уже начали подготовку к введению новой дисциплины. По данным ведомства, с 2026—2027 учебного года ДНКР будут изучать учащиеся 5-х классов (17 часов в год). В 2027—2028 учебном году предмет появится в программе 6-х и 7-х классов (по 34 часа ежегодно). С 2028/29 учебного года дисциплину будут преподавать с 5 по 9 класс.