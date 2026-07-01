В России создана биокапсула, способная заменить частые уколы антибиотиков

Традиционно наиболее эффективным способом доставки антибиотика в кровь пациента являются инъекции. Но их приходится ставить каждые 4−6 часов, так как сначала концентрация лекарства высока, а затем она начинает спадать. И чтобы возобновить действие препарата, уколы ставят постоянно. В результате лекарства то слишком много в организме, то слишком мало.