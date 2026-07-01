Краевое правительство обсудило инвестпроекты в сфере агропрома

Алексей Чибисов отдельно остановился на мерах поддержки для инвесторов в молочном животноводстве. Агропредприятия, реализующие приоритетные инвестиционные проекты (ПИП) по строительству молочно-товарных комплексов (МТК) более чем на 1,2 тысячи голов, получают комплексную поддержку —административное сопровождение, получение земельных участков без торгов, субсидированный лизинг сельхозтехники и возмещение до 5% от затрат на строительство МТК. На сегодняшний день статус приоритетных инвестиционных проектов получили три предприятия. Это инвестпроект агрофирмы «Заря Путино» по строительству третьей очереди молочно-товарного комплекса на 3,7 тыс. голов. Еще один МТК возведет Совхоз «Дружный» на 1,4 тыс. голов. СПК «Колхоз им. Чапаев» получил статус приоритетного для инвестпроекта на строительство современного кормового центра.