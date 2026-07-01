Токаев: Новая конституция Казахстана открывает новую эру для страны

Президент также напомнил, что Конституция была поддержана гражданами на референдуме 15 марта. По его мнению, этот выбор определит направление развития Казахстана на многие десятилетия вперед и станет основой для построения справедливого государства с равными возможностями для всех граждан, передает ТАСС.