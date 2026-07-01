Токаев: Новая конституция Казахстана открывает новую эру для страны

С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот день ознаменовал начало нового этапа в истории государства и масштабную перестройку политической системы.
— Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации, — подчеркнул Токаев.
По словам главы государства, принятие нового Основного закона означает трансформацию ключевых государственных институтов и институтов гражданского общества, а также открывает новые возможности для развития страны.
Президент также напомнил, что Конституция была поддержана гражданами на референдуме 15 марта. По его мнению, этот выбор определит направление развития Казахстана на многие десятилетия вперед и станет основой для построения справедливого государства с равными возможностями для всех граждан, передает ТАСС.
Кроме того, Токаев представил новую формулу баланса власти: «сильный президент — влиятельный курултай — подотчетное правительство». При таком строе Казахстан сохранит президентскую форму правления с президентом в роли гаранта Конституции, верховного главнокомандующего и ключевого лица внешней политики.