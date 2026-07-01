В Ростове представили современные подходы к лечению тромбозов

В Ростове‑на‑Дону завершился Российский антитромботический форум. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты — кардиологи, неврологи, терапевты и сердечно‑сосудистые хирурги из федеральных и региональных медицинских центров. Главной целью встречи стало обсуждение актуальных вопросов лечения и профилактики опасных сердечно‑сосудистых патологий.
Министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян отметил, что программа форума охватила все звенья оказания медицинской помощи — от работы со стационарными пациентами до организации амбулаторного приёма. По словам министра, проактивные действия медиков позволяют снижать уровень смертности и улучшать качество жизни граждан.
В ходе форума участники детально рассмотрели ряд ключевых тем: организацию медпомощи в Южном федеральном округе, методы вторичной профилактики ишемических событий, терапевтическую эквивалентность антикоагулянтов. Отдельное внимание уделили современным подходам к кардиоверсии фибрилляции предсердий, тактике при ишемическом инсульте и особенностям лечения тромбозов у онкопациентов. Практическую ценность дискуссиям придал разбор реальных клинических случаев с использованием системы интерактивного голосования — так врачи совместно искали оптимальные решения сложных задач.