В Ростове представили современные подходы к лечению тромбозов

В ходе форума участники детально рассмотрели ряд ключевых тем: организацию медпомощи в Южном федеральном округе, методы вторичной профилактики ишемических событий, терапевтическую эквивалентность антикоагулянтов. Отдельное внимание уделили современным подходам к кардиоверсии фибрилляции предсердий, тактике при ишемическом инсульте и особенностям лечения тромбозов у онкопациентов. Практическую ценность дискуссиям придал разбор реальных клинических случаев с использованием системы интерактивного голосования — так врачи совместно искали оптимальные решения сложных задач.