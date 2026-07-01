Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times (FT) заявил, что альянс должен продолжать поддерживать Украину и сделать ее «как можно сильнее» до начала возможных переговоров с Россией. По его мнению, Киев уже якобы демонстрирует успехи.
При этом Рютте выразил сомнение в том, что Москва будет «охотно участвовать» в мирном процессе. Он подчеркнул, что задача НАТО — укреплять украинскую сторону, чтобы она заняла более прочные позиции на момент начала диалога.
Россия неоднократно заявляла об открытости к переговорам, называя договоренности 2022 года возможной основой для урегулирования. Однако, как отмечал президент Владимир Путин, Киев продолжает наносить удары по гражданским объектам, пытаясь создать иллюзию сильных позиций перед гипотетическими переговорами.
Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия готова выслушать предложения Европы, если они будут конструктивными, однако Москва больше не может полагаться на обещания Брюсселя.