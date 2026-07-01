В Екатеринбурге во время крестного хода ограничат движение самокатов

В Екатеринбурге во время крестного хода, который пройдет в ночь с 16 на 17 июля, запретят движение и парковку электросамокатов. На участке, ограниченном улицами Челюскинцев — Николая Никонова — Карла Либкнехта — Малышева — 8 Марта — Бориса Ельцина, ограничения продлятся с 06:00 16 июля до 06:00 17 июля. А с 01:00 до 08:00 17 июля СИМ будут запрещены по маршруту крестного хода.