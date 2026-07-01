В Красноярске будут заочно судить скрывающегося от правосудия члена ОПГ (видео)

По версии следствия, в октябре 2016 года ранним утром компания молодых людей ждала такси у одного из баров на проспекте Мира. В этот момент один из посетителей без повода напал на незнакомого мужчину и нанес ему не менее двух сильных ударов в голову. Потерпевший потерял сознание. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и ушиб головного мозга.