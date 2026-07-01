В Красноярске будут заочно судить скрывающегося от правосудия члена ОПГ (видео)

В Красноярске будут заочно судить мужчину из близкого круга общения лидера преступного сообщества Ярослава Малиновского. Его обвиняют в том, что почти 10 лет назад он жестоко избил незнакомца у бара в центре города. Сам подсудимый до сих пор находится в международном розыске. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, в октябре 2016 года ранним утром компания молодых людей ждала такси у одного из баров на проспекте Мира. В этот момент один из посетителей без повода напал на незнакомого мужчину и нанес ему не менее двух сильных ударов в голову. Потерпевший потерял сознание. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и ушиб головного мозга.
По показаниям потерпевшего, на следующий день к нему в больницу приехал руководитель преступной группы Ярослав Малиновский. Сначала он предложил отказаться от претензий за денежную компенсацию. После отказа, как утверждает потерпевший, последовали угрозы. По данным прокуратуры, давление также оказывали на свидетелей. Опасаясь за свою безопасность, они изменили показания и не опознали нападавшего.
Расследование возобновили в 2024 году. После этого потерпевший и свидетели рассказали следствию об обстоятельствах произошедшего и объяснили, почему долгое время скрывали правду. Их показания подтвердили другие собранные доказательства. Напомним, следователи сообщали, что уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении жителя поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Григория Бегларяна. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).
Так как обвиняемый покинул территорию России, его объявили в международный розыск. Суду это не помешает — закон позволяет рассмотреть уголовное дело в его отсутствие. Дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска.