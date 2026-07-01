Каждый второй россиянин снимает стресс с помощью путешествий

Ранее ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы снизить стресс и тревожность. Матча — это концентрированный зеленый чай, в котором содержатся L-теанин и EGCG. Эти элементы обладают успокаивающими свойствами, а сам напиток содержит меньше кофеина. Действительно ли матча так полезна и можно ли заменить ей кофе, разбиралась «ВМ».