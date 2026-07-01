График движения поездов Минского метрополитена изменится 3 июля

Так, в период с 11:00 3 июля до 00:40 4 июля интервал движения поездов будет сокращен для удобства пассажиров. На 1-й линии (Московской) он составит пять минут, на 2-й линии (Автозаводской) — четыре минуты, а на 3-й линии (Зеленолужской) — семь минут.