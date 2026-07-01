График движения поездов Минского метрополитена изменится 3 июля

Связано это с проведением в белорусской столице культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси.
Так, в период с 11:00 3 июля до 00:40 4 июля интервал движения поездов будет сокращен для удобства пассажиров. На 1-й линии (Московской) он составит пять минут, на 2-й линии (Автозаводской) — четыре минуты, а на 3-й линии (Зеленолужской) — семь минут.
В метрополитене также уточнили, что станции метро будут работать 3 июля с 5:30 и до 1:10 4 июля.
«В ночь с 3 на 4 июля станции “Октябрьская”, “Немига”, “Купаловская” (выход на проспект Независимости), “Фрунзенская”, “Юбилейная площадь” будут закрыты на вход в 1:20», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, 2 и 3 июля несколько изменится режим работы пассажирского транспорта белорусской столицы.
По информации «Минсктранса», 2 июля городской пассажирский транспорт будет курсировать по графику пятницы, а 3 июля — по графику воскресенья.
Таким же образом изменится и работа пригородных маршрутов.