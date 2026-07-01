Норильчанам не возвращают деньги за отмененный концерт группы «Нэнси»

Жителям Норильска не возвращают деньги за отмененный концерт «Ментоловое настроение» группы «Нэнси». В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили, что мероприятие должно было состояться еще 6 июня в «Синема Арт Холле».
Стоимость билетов составляла до шести тысяч рублей. В ведомстве говорят, что организатор концерта — компания «Планета-МГК» — деньги зрителям не возвращает. Специалисты уже готовят коллективный иск в суд для защиты прав потребителей.
Если вы пострадали от действий организатора, то обратитесь в Роспотребнадзор через официальный сайт или лично по адресу: Норильск, улица Комсомольская, 31 «а». Телефон для консультаций: 8 (391−9) 46−90−83.
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