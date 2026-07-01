CNN: температура мировых океанов побила абсолютный июньский рекорд

Нынешняя температура Мирового океана достигла беспрецедентных значений, побив июньский рекорд. Это может иметь тревожные последствия для глобальной погоды и морской флоры и фауны. Об этом со ссылкой на данные Европейской службы по вопросам изменения климата «Коперник», которая объединяет измерения со спутников, кораблей и буев, сообщает CNN.
В частности, 21 июня средняя глобальная температура поверхности моря достигла 69,5 градуса по Фаренгейту (20,86 градуса по Цельсию), почти достигнув июньского рекорда, установленного в 2024 году.
Эксперты отмечают, что аномальная жара вызвана наступлением Эль-Ниньо, который только началось, но может усилиться и стать одним из самых сильных за последние десятилетия. Кроме того, на ситуацию влияет антропогенный климатический кризис, который также приводит к повышению температуры.
Накануне сообщалось, что Европу накрыла аномальная жара. Доходит до того, что рельсы плавятся. Не хватает мощностей для работы промышленных холодильников и кондиционеров. Под угрозой обеспечение населения продовольствием. На этом фоне ожидается сокращение экспорта товаров из Европы в Россию и их подорожание.
Климатолог Михаил Юлкин отметил, что волны экстремальной жары — прямое следствие глобального потепления. И они будут накрывать и Россию, и Европу все чаще, причем в самых неожиданных местах.