Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 1 июля

На территории Нижегородской области отменили режим бепилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Режим «Беспилотная опасность» объявили в регионе 1 июля. Напомним, что в случае обнаружения обломков беспилотников необходимо сообщить в 112 и не прикасаться к ним.
Ранее сообщалось, что пострадавших при атаке БПЛА нижегородцев готовят к выписке.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше