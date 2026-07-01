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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 1 июля

На территории региона угроза БПЛА сохранялась с 05:40 часов утра.

На территории Нижегородской области отменили режим бепилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Режим «Беспилотная опасность» объявили в регионе 1 июля. Напомним, что в случае обнаружения обломков беспилотников необходимо сообщить в 112 и не прикасаться к ним.

Ранее сообщалось, что пострадавших при атаке БПЛА нижегородцев готовят к выписке.

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