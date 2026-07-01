Вандалы сломали лавочки и качели в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Случаи вандализма участились в Сормовском районе Нижнего Новгорода: только за последние дни на проспекте Кораблестроителей были сломаны лавочки и качели. Об этом сообщили в местной администрации.
«Это не просто испорченное имущество, это места, где гуляют дети, отдыхают пожилые люди, встречаются друзья. Каждая сломанная лавочка — удар по комфорту и уюту нашего района», — говорится в сообщении.
Власти напомнили, что за порчу чужого имущества предусмотрена ответственность. Они призвали жителей бережно относиться к благоустроенным территориям и задумываться о последствиях.
Ранее мы писали, что дети сломали более 50 надгробий на кладбище в Выксе во время игры.