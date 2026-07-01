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Вандалы сломали лавочки и качели в Сормовском районе Нижнего Новгорода

В администрации напомнили, что за порчу чужого имущества предусмотрена ответственность.

Источник: Живем в Нижнем

Случаи вандализма участились в Сормовском районе Нижнего Новгорода: только за последние дни на проспекте Кораблестроителей были сломаны лавочки и качели. Об этом сообщили в местной администрации.

«Это не просто испорченное имущество, это места, где гуляют дети, отдыхают пожилые люди, встречаются друзья. Каждая сломанная лавочка — удар по комфорту и уюту нашего района», — говорится в сообщении.

Власти напомнили, что за порчу чужого имущества предусмотрена ответственность. Они призвали жителей бережно относиться к благоустроенным территориям и задумываться о последствиях.

Ранее мы писали, что дети сломали более 50 надгробий на кладбище в Выксе во время игры.