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Ученые нашли доказательство демографической ямы 800 лет назад: в чём видят причину

В сибирских болотах нашли признаки демографической катастрофы XIII века.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Новосибирского государственного университета обнаружили свидетельства того, что около 700−800 лет назад численность жителей Западной Сибири резко сократилась. К такому выводу исследователи пришли после изучения древних слоев почвы в болотах Ханты-Мансийского округа, сообщает «КП-Новосибирск».

Исследователи обратили внимание на остатки древесного угля в грунте. Выяснилось, что после XII века их содержание внезапно упало до критически низких отметок и оставалось на этом уровне долгое время.

Доцент НГУ Петр Меньшанов связал это явление не с погодными условиями, а с массовыми заболеваниями. По его словам, вероятной причиной вымирания населения стала эпидемия чумы, которая добралась до этих территорий в середине XIV века через пути Монгольской империи.

Параллельно с этим в научных кругах обсуждается еще одна сенсационная находка, но уже космического масштаба. Ранее появилась информация, что на Марсе могли существовать разумные существа, и, возможно, не в столь далеком прошлом.

Поводом для таких разговоров стал снимок, сделанный марсоходом «Настойчивость» (Perseverance). В объектив камеры аппарата 13 мая 2026 года (на 1859-й день миссии) попал необычный предмет — конструкция из трех камней, аккуратно сложенных друг на друга.