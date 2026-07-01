Ученые нашли доказательство демографической ямы 800 лет назад: в чём видят причину

Специалисты Новосибирского государственного университета обнаружили свидетельства того, что около 700−800 лет назад численность жителей Западной Сибири резко сократилась. К такому выводу исследователи пришли после изучения древних слоев почвы в болотах Ханты-Мансийского округа, сообщает «КП-Новосибирск».
Исследователи обратили внимание на остатки древесного угля в грунте. Выяснилось, что после XII века их содержание внезапно упало до критически низких отметок и оставалось на этом уровне долгое время.
Доцент НГУ Петр Меньшанов связал это явление не с погодными условиями, а с массовыми заболеваниями. По его словам, вероятной причиной вымирания населения стала эпидемия чумы, которая добралась до этих территорий в середине XIV века через пути Монгольской империи.
Параллельно с этим в научных кругах обсуждается еще одна сенсационная находка, но уже космического масштаба. Ранее появилась информация, что на Марсе могли существовать разумные существа, и, возможно, не в столь далеком прошлом.
Поводом для таких разговоров стал снимок, сделанный марсоходом «Настойчивость» (Perseverance). В объектив камеры аппарата 13 мая 2026 года (на 1859-й день миссии) попал необычный предмет — конструкция из трех камней, аккуратно сложенных друг на друга.