Ученые нашли доказательство демографической ямы 800 лет назад: в чём видят причину

Доцент НГУ Петр Меньшанов связал это явление не с погодными условиями, а с массовыми заболеваниями. По его словам, вероятной причиной вымирания населения стала эпидемия чумы, которая добралась до этих территорий в середине XIV века через пути Монгольской империи.