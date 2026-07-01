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Мексика прошла первый этап Чемпионата впервые за 40 лет

Сборная Мексики обыграла Эквадор со счётом 2:0 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира.

Сборная Мексики обыграла Эквадор со счётом 2:0 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира. Впервые с 1986 года мексиканцы преодолели первый раунд плей-офф, — сообщают в ФИФА.

Игра прошла в сложных погодных условиях. За полчаса до начала ФИФА объявила, что матч переносят на час из-за грозы. Организация подчеркнула, что безопасность зрителей и игроков превыше всего, поэтому перерывы на водопой отменили.

Для Мексики это историческое достижение. Последний раз команда дошла до одной восьмой финала в 1986 году, на домашнем мундиале. Тогда она обыграла Болгарию, но уступила ФРГ в серии пенальти. С тех пор сборная неизменно вылетала в ⅛ финала.

Сборная Мексики обыграла Эквадор в 1/16 финала ЧМ-2026.

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