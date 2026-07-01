Мексика прошла первый этап Чемпионата впервые за 40 лет

Для Мексики это историческое достижение. Последний раз команда дошла до одной восьмой финала в 1986 году, на домашнем мундиале. Тогда она обыграла Болгарию, но уступила ФРГ в серии пенальти. С тех пор сборная неизменно вылетала в ⅛ финала.