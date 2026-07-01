Нижегородцы смогут посещать школьные стадионы по «Карте жителя»

Проект «НашСтадион» даст жителям Нижегородской области возможность заниматься спортом на школьных стадионах — доступ обеспечат с помощью «Карты жителя Нижегородской области». Об этом информирует ИА «НТА‑Приволжье», ссылаясь на данные регионального министерства спорта.
В конце 2025 года в пяти муниципалитетах региона стартует пилотная реализация проекта. Спортивными площадками образовательных учреждений можно будет пользоваться в периоды, когда они не задействованы для учебного процесса.
В числе площадок — стадионы школ в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, а также в Большемурашкинском и Пильнинском округах.
Для организации доступа к инфраструктуре задействуют «Карту жителя Нижегородской области», которую интегрируют в информационную платформу «Единый агрегатор физкультурно‑спортивных организаций Нижегородской области». Граждане смогут бронировать время для тренировок онлайн, ориентируясь на утверждённый график работы объектов.
При успешной апробации пилотного этапа проект планируют распространить на другие спортивные объекты и муниципальные образования области. Прогнозируется, что к 2030 году реализация инициативы позволит сократить бюджетные расходы региона ориентировочно на 8,4 млрд рублей.
Ранее нижегородскую карту жителя разрешили также использовать вместо ключа для домофона.