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В Татарстане продлили программу по борьбе с сахарным диабетом до 2030 года

На это планируется потратить более 580 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

До 2030 года продлили программу по борьбе с сахарным диабетом в Татарстане. На ее реализацию планируется потратить более 580 миллионов рублей.

Программа стартовала в 2024 году с бюджетом около 273 миллионов рублей. В 2025 году на нее выделили еще 192 миллиона. В текущем году финансирование составило 97,6 миллиона рублей. Однако в 2027 и 2028 годах суммы значительно сократились до 9 и 8 миллионов соответственно. Финансирование на последующие годы пока не определено.

Главная цель программы состоит в том, чтобы увеличить продолжительность жизни людей с диабетом за счет улучшения качества и доступности медицинской помощи.

Напомним, Минздрав Татарстана полностью закупил лекарства для диабетиков на 2026 год. Эти препараты и расходные материалы можно получить бесплатно.