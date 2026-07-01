В Татарстане продлили программу по борьбе с сахарным диабетом до 2030 года

Программа стартовала в 2024 году с бюджетом около 273 миллионов рублей. В 2025 году на нее выделили еще 192 миллиона. В текущем году финансирование составило 97,6 миллиона рублей. Однако в 2027 и 2028 годах суммы значительно сократились до 9 и 8 миллионов соответственно. Финансирование на последующие годы пока не определено.