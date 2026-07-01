«Любить надо вживую»: как в Красноярске ставят забытую оперу Владимира Ребикова «Тэа»

«Когда человек глубоко погружается в социальные сети и придумывает там себе красивую жизнь, это чаще всего заканчивается печально, потому что жизнь тем временем уходит, а она одна. Нужно успеть прожить ее по-настоящему — влюбляться, страдать, бороться. В спектакле не будет ничего назидательного. Мы хотим показать зрителям, что никакие романтические грезы не заменят живые человеческие отношения со всеми их ошибками и переживаниями. Любить надо вживую и принимать любовь такой, какая она есть — это главный тезис нашего спектакля», — говорит Александр Гинзбург.