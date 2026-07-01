Волгоградские врачи собрали из костных отломков ногу мотоциклиста

После снятия угрозы жизни и заживления открытой раны пациенту сделали сложную операцию по фиксации костных отломков. Уже на следующие сутки после вмешательства пациенту назначили лечебную физкультуру. Это позволило полностью восстановить подвижность коленного сустава ещё до выписки.