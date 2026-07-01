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Эксперт ответит на вопросы о газоснабжении на пресс-конференции в Казани

Пресс-конференция, посвященная вопросам реализации газа населению и развитию цифровых сервисов в этой сфере, пройдет 2 июля в 11:00 в ИА «Татар-информ».

Источник: ИА Татар-информ

Участником встречи станет заместитель генерального директора по экономике и финансам «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов.

В ходе пресс-конференции планируется обсудить ряд актуальных для потребителей вопросов. В частности, речь пойдет о судьбе мобильного приложения компании, которое ранее стало недоступно в App Store для пользователей iPhone, а также о возможных вариантах его возвращения.

Отдельное внимание будет уделено тарифной политике. Участники встречи расскажут, ожидается ли изменение стоимости газа для населения в июле, поскольку традиционно индексация тарифов проводится с 1 июля.

Также планируется разъяснить причины переноса срока оплаты газа с 10-го на 15-е число месяца и рассказать о том, как это решение влияет на расчеты с абонентами.

В повестку включены вопросы внедрения новых цифровых инструментов, направленных на упрощение расчетов и повышение их прозрачности, меры поддержки участников специальной военной операции, а также развитие чат-бота в мессенджере MAX и его новых функций.

Кроме того, участники обсудят порядок начисления платы за газ при просроченной поверке счетчика и возможность учета фактического потребления в подобных случаях.

Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте ИА «Татар-информ».

Представители СМИ и все желающие могут направить вопросы заранее в MAX. При отправке необходимо указывать СМИ. Вопросы по аккредитации принимаются по телефону: 8 (951) 892−07−90.