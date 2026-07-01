Возможны грозы: погода в Калининградской области 1 июля

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в среду вероятны грозы. «Утром в Калининграде, западной, центральной части области и у побережья +18…+20°C, на востоке региона до +21…+24°C к полудню, облачно с прояснениями и по всей области ожидаются дожди/ливни, временами сильные, возможны грозы. В Калининграде, на юге, западе региона и у побережья осадки начнутся после ~4−5ч утра, на востоке и севере области после ~7−8ч утра. Грозы утром наиболее вероятны на юге области. Днем в Калининграде, западной, центральной части региона и у побережья до +18…+21°C, на востоке области до +22…+25°С, облачно с прояснениями, в Калининграде, на западе и у побережья существенные осадки прекратятся после ~12−13ч, далее во второй половине дня локальные ливни и грозы вероятны в центральной, восточной части области. Небольшие дожди/морось также вероятны во второй половине дня у северного побережья. Вечером к закату +18…+21°C, облачно с прояснениями, ливни и грозы вероятны на востоке области», — сообщают синоптики.