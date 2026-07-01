Возможны грозы: погода в Калининградской области 1 июля

Днём в среду, 1 июля, в Калининградской области облачно, временами дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер северный, 3 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду на побережье ожидается +20°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +22°C, на востоке региона +25°C, прогнозируется умеренный дождь по всей области.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром будет на уровне +16,3°C, днём прогреется до +19,6°C, вечером опустится до +18,6°C. Влажность составит до 84%, давление — 764 мм. Температура воды прогнозируется на уровне 22,4°C.
В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днём кратковременный дождь, местами гроза, ливни. Ветер ночью северный, северо-восточный 3−8 м/с, днём северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+18°C, днём +18…+23°C, по востоку области +27°C. Видимость 4−7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.
В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в среду вероятны грозы. «Утром в Калининграде, западной, центральной части области и у побережья +18…+20°C, на востоке региона до +21…+24°C к полудню, облачно с прояснениями и по всей области ожидаются дожди/ливни, временами сильные, возможны грозы. В Калининграде, на юге, западе региона и у побережья осадки начнутся после ~4−5ч утра, на востоке и севере области после ~7−8ч утра. Грозы утром наиболее вероятны на юге области. Днем в Калининграде, западной, центральной части региона и у побережья до +18…+21°C, на востоке области до +22…+25°С, облачно с прояснениями, в Калининграде, на западе и у побережья существенные осадки прекратятся после ~12−13ч, далее во второй половине дня локальные ливни и грозы вероятны в центральной, восточной части области. Небольшие дожди/морось также вероятны во второй половине дня у северного побережья. Вечером к закату +18…+21°C, облачно с прояснениями, ливни и грозы вероятны на востоке области», — сообщают синоптики.