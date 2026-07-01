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Построенные белорусами дома уцелели при сильном землетрясении в Венесуэле

В Венесуэле во время разрушительного землетрясения уцелели дома, построенные белорусами.

Источник: Комсомольская правда

Построенные белорусами дома уцелели при сильном землетрясении в Венесуэле. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».

Разрушительное землетрясение случилось в Венесуэле 24 июня 2026 года, разрушив десятки зданий. Дома, построенные белорусским предприятием МАПИД, одни из немногих, которые смогли уцелеть.

Белоруска, которая проживает в Каракасе, опубликовала видео в Instagram*, подтвердив данную информацию.

— Вот белорусские дома у меня из окна их видно. Мы живем в таком же доме. Они все целые, — подчеркнула Елена.

Ранее в деревне Логойского района рысь вышла прямо к людям и попала на видео: «Такого не наблюдали очень давно».

Тем временем мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Теодорой Костович на старте Уимблдона: «Как страшно!».

А еще Белгидромет предупредил о резкой смене погоды в Беларуси после аномальной жары.

Instagram* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

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