Построенные белорусами дома уцелели при сильном землетрясении в Венесуэле. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
Разрушительное землетрясение случилось в Венесуэле 24 июня 2026 года, разрушив десятки зданий. Дома, построенные белорусским предприятием МАПИД, одни из немногих, которые смогли уцелеть.
Белоруска, которая проживает в Каракасе, опубликовала видео в Instagram*, подтвердив данную информацию.
— Вот белорусские дома у меня из окна их видно. Мы живем в таком же доме. Они все целые, — подчеркнула Елена.
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