В Хабаровском крае в школах введут предмет духовно-нравственной культуры РФ

В Хабаровском крае в школах со следующего учебного года начнут поэтапно вводить новый предмет «Духовно-нравственная культура России», сообщили в Минпросвещения РФ в беседе с РИА Новости.
Ведомство уже готовит учебники и методические материалы, которые станут основой для нового курса.
По данным министерства, изучение дисциплины начнётся со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах. На этот этап отведено 17 учебных часов. Далее программа расширится: с 2027/28 учебного года предмет планируют ввести в 6−7 классах, где на него будет выделено уже по 34 часа в год.
Содержание курса заявлено как формирование мировоззрения на основе традиционных российских ценностей. Школьникам предложат изучать биографии государственных, культурных и общественных деятелей, учёных и военных, включая участников специальной военной операции — как примеры личного выбора и служения обществу.
На фоне очередной школьной реформы эксперты обычно смотрят не только на содержание, но и на то, как программа «приживётся» в реальной школьной нагрузке — от часов до кадров и методики преподавания. История школьных реформ показывает: на бумаге всё звучит стройно, а в классе решает практика.