В Хабаровском крае в школах введут предмет духовно-нравственной культуры РФ

На фоне очередной школьной реформы эксперты обычно смотрят не только на содержание, но и на то, как программа «приживётся» в реальной школьной нагрузке — от часов до кадров и методики преподавания. История школьных реформ показывает: на бумаге всё звучит стройно, а в классе решает практика.