Стартовал всероссийский онлайн-конкурс «Давай бросать»

АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минздрава России запустила всероссийский онлайн-конкурс «Давай бросать». Он направлен на поддержку тех, кто решил отказаться от курения.
«Мы проводим эту мотивационную кампанию в поддержку тех, кто решил отказаться от никотиновой зависимости. Человеку, который хочет бросить курить, недостаточно просто знать о вреде сигарет и вейпов, ему важно чувствовать, что рядом есть люди, которые понимают, насколько это непросто, и готовы поддержать его на каждом этапе. Сообщество “Давай бросать” создавалось как такое пространство — здесь экспертные знания сочетаются с живым человеческим участием, а опыт людей, которые справились с зависимостью, становится опорой для тех, кто делает первый шаг», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Конкурс проходит в сообществе «Давай бросать» во ВКонтакте. Это одна из крупнейших онлайн-площадок, посвященных отказу от курения. Она объединяет более 40 тыс. участников. Они ежедневно и круглосуточно получают поддержку специалистов и единомышленников. В группе регулярно публикуют экспертные материалы о природе никотиновой зависимости и методах борьбы с ней, а также истории людей, успешно преодолевших этот путь.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подписаться на сообщество и опубликовать на своей странице во ВКонтакте историю на тему «Я бросил/бросаю курить для того, чтобы…» с фото или видео, а также хештегом #ДавайБросать. Работы принимают с 1 июля по 16 августа. Победители еженедельных розыгрышей получат подписки на медиасервисы. Главный приз — тур на двоих на Курильские острова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.