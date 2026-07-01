Стартовал всероссийский онлайн-конкурс «Давай бросать»

«Мы проводим эту мотивационную кампанию в поддержку тех, кто решил отказаться от никотиновой зависимости. Человеку, который хочет бросить курить, недостаточно просто знать о вреде сигарет и вейпов, ему важно чувствовать, что рядом есть люди, которые понимают, насколько это непросто, и готовы поддержать его на каждом этапе. Сообщество “Давай бросать” создавалось как такое пространство — здесь экспертные знания сочетаются с живым человеческим участием, а опыт людей, которые справились с зависимостью, становится опорой для тех, кто делает первый шаг», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.