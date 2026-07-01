Сколько зарабатывает Елена Блиновская в колонии: миллионные доходы остались по ту сторону решётки

Несмотря на то, что все имущество блогера было конфисковано, в декабре 2025 года ей начислили ежегодный имущественный налог в размере 267 тысяч рублей. Почти 100 тысяч из этой суммы пришлось на ранее конфискованный автомобиль Lamborghini Urus. Погасить этот долг Блиновской пока не удается, хотя выплаты производятся частями. В настоящее время остаток просроченной задолженности с учетом накопившихся пеней составляет 197 тысяч рублей.