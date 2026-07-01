Сколько зарабатывает Елена Блиновская в колонии: миллионные доходы остались по ту сторону решётки

Стало известно, сколько зарабатывает «Королева марафонов» Елена Блиновская, отбывая наказание в исправительном учреждении. Ежемесячный доход блогера в колонии оказался менее 7 тысяч рублей, о чем пишет SHOT. Для сравнения, до своего задержания ее прибыль составляла около 100 миллионов рублей в месяц.
Уточняется, что 44-летняя осужденная сейчас работает швеей во Владимирской колонии, где ее заработная плата составляет 6 тысяч 700 рублей. Однако в феврале сумма оказалась значительно меньше — всего 2 тысячи 900 рублей, так как Елена пропустила часть смен из-за болезни. За полгода трудовой деятельности на швейном производстве Блиновской удалось заработать около 36 тысяч рублей.
Несмотря на то, что все имущество блогера было конфисковано, в декабре 2025 года ей начислили ежегодный имущественный налог в размере 267 тысяч рублей. Почти 100 тысяч из этой суммы пришлось на ранее конфискованный автомобиль Lamborghini Urus. Погасить этот долг Блиновской пока не удается, хотя выплаты производятся частями. В настоящее время остаток просроченной задолженности с учетом накопившихся пеней составляет 197 тысяч рублей.
Ранее KP.RU писал о том, в каких условиях находилась Елена Блиновская в СИЗО в Печатниках. Несмотря на ряд слухов, никаких VIP-камер в исправительном учреждении нет, однако есть помещения с облегченными условиями содержания.