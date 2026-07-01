«Клубничную луну» поймал в объектив алматинский фотограф

Если в ночь клубничного полнолуния загадать желание на ягоду — оно сбудется до конца лета. Считалось, что клубника усиливает чувственность и привлекает то, к чему лежит сердце.

Дождь на клубничное полнолуние — к щедрому урожаю зерна. Такой знак в народе воспринимался как благословение на будущий хлеб.

Увидеть розовый оттенок Луны — к большой любви или внезапному известию от того, кого давно не слышали. В то же время это могло означать пробуждение древних чувств или потребность отпустить.

Нельзя срывать ягоды в ночь полнолуния, иначе счастье «сорвешь» преждевременно. Это табу было среди сельских семей, которые считали, что первая ягода должна сама «упасть» в руки.

Если в ночь полнолуния приснится кто-то из прошлого — это знак, что нужно закрыть нерешенную эмоциональную историю. Сны на клубничное полнолуние считали особенно вещими.