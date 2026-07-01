«Клубничную луну» поймал в объектив алматинский фотограф

Своим «аппетитным» названием Луна обязана коренным народам Северной Америки, которые ассоциировали июньское полнолуние с сезоном сбора дикой клубники.
Да, к цвету спутника Земли это романтичное наименование, увы, не имеет никакого отношения. Хотя, в силу особенностей атмосферы, наблюдателям он порой действительно кажется розоватым, красноватым или золотистым из-за того же физического эффекта, что «окрашивает» закат в алый.
Впрочем, крупное, висящее низко над горизонтом, подчас еще и странного оттенка небесное тело не могло не «обрасти» приметами и предрассудками.
Вот некоторые из них:
Если в ночь клубничного полнолуния загадать желание на ягоду — оно сбудется до конца лета. Считалось, что клубника усиливает чувственность и привлекает то, к чему лежит сердце.
Дождь на клубничное полнолуние — к щедрому урожаю зерна. Такой знак в народе воспринимался как благословение на будущий хлеб.
Увидеть розовый оттенок Луны — к большой любви или внезапному известию от того, кого давно не слышали. В то же время это могло означать пробуждение древних чувств или потребность отпустить.
Нельзя срывать ягоды в ночь полнолуния, иначе счастье «сорвешь» преждевременно. Это табу было среди сельских семей, которые считали, что первая ягода должна сама «упасть» в руки.
Если в ночь полнолуния приснится кто-то из прошлого — это знак, что нужно закрыть нерешенную эмоциональную историю. Сны на клубничное полнолуние считали особенно вещими.
Клубнику нельзя есть с гневом или в ссоре — она впитывает в себя эмоции. Народная магия предостерегает: ягода, съеденная в негативе, помнит и может передать это настроение дальше.
Верить «народной магии» или нет — личное дело каждого. Главное — не путать астрологию с астрономией. Если первая наделяет «небесную ягодку» особым смыслом: связывает ее с завершением циклов, подведением итогов первой половины года, «сбором урожая» своих усилий и эмоциональной переоценкой ценностей, то вторая к ней, скорее, равнодушна — полнолуние как полнолуние, чего бубнить.