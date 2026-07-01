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Синоптики: затяжные дожди ненадолго прекратятся в Красноярске

Пасмурная погода сохранится до 1 июля включительно, а со 2 по 4 июля будет без осадков и жарко.

По уточненным прогнозам синоптиков, пасмурная погода сохранится в Красноярске до 1 июля включительно, а со 2 по 4 июля будет без сухо, жарко и ясно.

В среду до вечера продолжит идти дождь. Временами возможна гроза со шквалистыми усилениями ветра до 15−20 м/с. Уличные термометры покажут +27 °C.

В четверг, пятницу и субботу ожидается в пределах +28… +30 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков и слабый ветер.

В воскресенье обещают примерно такую же температуру воздуха, но есть вероятность небольшого дождя.

На следующей неделе красноярцам предварительно обещают дневной прогрев воздуха от +24 до +27 °C, а также дожди различной продолжительности и интенсивности.