В нацпарке «Шушенский бор» обновили экотропу «ЭкоБорус»

На маршруте установили входную группу, обновили информационные аншлаги и смонтировали конструкции для сушки снаряжения. Проект разработало Хакасское республиканское отделение Русского географического общества совместно со специалистами Объединенной дирекции. В 2025 году он стал победителем всероссийского конкурса региональных отделений РГО «Мы, РГО», что позволило привлечь финансирование.