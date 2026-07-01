В нацпарке «Шушенский бор» обновили экотропу «ЭкоБорус»

В Горном кластере национального парка «Шушенский бор» завершили второй этап проекта по благоустройству экологической тропы «ЭкоБорус». Об этом сообщили в Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор».
На маршруте установили входную группу, обновили информационные аншлаги и смонтировали конструкции для сушки снаряжения. Проект разработало Хакасское республиканское отделение Русского географического общества совместно со специалистами Объединенной дирекции. В 2025 году он стал победителем всероссийского конкурса региональных отделений РГО «Мы, РГО», что позволило привлечь финансирование.
В рамках заключительного этапа у палаточного лагеря Таловского лога появилась входная группа с резными силуэтами бурых медведей. Также на маршруте установили специальную конструкцию для размещения и сушки снаряжения и 8 обновленных информационных аншлагов.
После завершения работ тропа «ЭкоБорус» стала более удобной и информативной для туристов.