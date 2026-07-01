ПВО за ночь уничтожила 179 украинских БПЛА: какие регионы были под ударом

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Дроны сбивали с 21:00 30 июня до 08:00 1 июля.
Беспилотники были уничтожены над 16 регионами: Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Республикой Крым. Цели также поражались над акваториями Азовского и Черного морей.
Минобороны не уточняет, были ли разрушения или пострадавшие от падения обломков дронов. Информация о последствиях атак уточняется.